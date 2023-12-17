شركة الشحن OOCL ومقرها هونغ كونغ: سنوقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل فورا وحتى إشعار آخر

اعلن شركة الشحن OOCL ومقرها هونغ كونغ انه "سنوقف شحن البضائع من وإلى إسرائيل فورا وحتى إشعار آخر".

وقبل ايام اعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في صنعاء "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات إم إس سي ألانيا وإم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

وأوضح أن استهداف السفينتين تمّ "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وأتى إعلان الحوثيين بعد ساعات من تأكيد مسؤول أميركي وشركة استخبارات أن مقذوفا أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين أصاب سفينة شحن في البحر الأحمر الجمعة، بعد سلسلة هجمات مشابهة.