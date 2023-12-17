البابا فرنسيس يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في غزة

أسف البابا فرنسيس لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في قطاع غزة، حيث يستهدف "مدنيون عزّل" بقصف وإطلاق نار. واكد البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان انه "ما زلت أتلقى من غزة أنباء مؤلمة وبالغة الخطورة. يتم استهداف مدنيين عزّل بقصف وإطلاق نار. قتلت أم وابنتها وأصيب اشخاص آخرون برصاص قناصين".

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