"النشرة": الطيران الحربي الاسرائلي ينفذ طلعات استكشافية فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الطيران الحربي الاسرائلي ينفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا وصولا حتى البقاع الغربي".

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