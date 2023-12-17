رويترز: إسرائيل منفتحة على عقد صفقة جديدة مع حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بأن إسرائيل منفتحة على عقد اتفاق جديد مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن ذلك الاتفاق يأتي في ضوء لقاء تم بين مسؤولين مصريين وبعض أفراد الأسرة المالكة القطرية ومسؤولين إسرائيليين في أوروبا.

وتعتبر قطر ومصر وسيطين بين إسرائيل وحماس في صفقة أدت إلى هدنة استمرت أسبوعًا في نهاية نوفمبر أفرجت خلالها حماس عن أكثر من 100 امرأة وطفل وأجنبي مقابل 240 رهينة فلسطينية ومراهقة تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

وأمس السبت، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يبدو إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، بعدما قال مصدر إن كبير المفاوضين الإسرائيليين التقى برئيس الوزراء القطري.

وخلال مؤتمر صحفي، تهرب نتنياهو من الرد على سؤال حول اجتماع عقد في أوروبا بين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكنه أكد أنه أعطى تعليمات لفريق التفاوض.

وقال نتنياهو: "نحاول الآن إكمال استعادة رهائننا".

ويأتي هذا بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت بطريق الخطأ 3 رهائن كانوا يرفعون راية بيضاء يوم الجمعة الماضي.