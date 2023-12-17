انت الان تتابع خبر آرسنال عمره أكثر من 25 عاما.. رد ساخر من أوزيل على دي كابريو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان دي كابريو، قد خرج في تصريحات صحافية في لندن عند سؤاله عن كرة القدم ونادي آرسنال، ليؤكد أنه لا يتابع كرة القدم، ولا يعرف نادي آرسنال، ليقول: "ما هو آرسنال؟" ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.

من جانبه رد مسعود أوزيل، على تصريحات دي كابريو، عبر منصة "إكس" وكتب ساخراً: "آرسنال نادي كرة قدم، عمره أكبر من 25 عاما، فلماذا قد يعرفه؟"- في إشارة إلى عمر صديقات النجم الأميركي الأصغر منه.