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آرسنال عمره أكثر من 25 عاما.. رد ساخر من أوزيل على دي كابريو

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بغداد - ياسين صفوان - وكان دي كابريو، قد خرج في تصريحات صحافية في لندن عند سؤاله عن كرة القدم ونادي آرسنال، ليؤكد أنه لا يتابع كرة القدم، ولا يعرف نادي آرسنال، ليقول: "ما هو آرسنال؟" ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.

من جانبه رد مسعود أوزيل، على تصريحات دي كابريو، عبر منصة "إكس" وكتب ساخراً: "آرسنال نادي كرة قدم، عمره أكبر من 25 عاما، فلماذا قد يعرفه؟"- في إشارة إلى عمر صديقات النجم الأميركي الأصغر منه.

وكانت الصحافة العالمية، قد أشارت مؤخراً، إلى أن بطل "تيتانيك" دخل في علاقة جديدة، مع إحدى الفتيات والبالغ عمرها 25 عاما، مما دفع أوزيل للسخرية منه.

يذكر أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سناً.

أما أوزيل، فقد ارتدى قميص الفريق اللندني (أرسنال) في الفترة من 2013 وحتى 2021، وحقق العديد من النجاحات منها الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات. ثم انتقل لفريق فينيرباش التركي واعتزل كرة القدم في مارس الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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