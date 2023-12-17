وضع صاروخ جديد عابر للقارات على منصة إطلاق قرب موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الصواريخ الروسية قامت بتحميل صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من طراز «يارس» في منشأة إطلاق بقاعدة «كوزيلسكي» في منطقة «كالوجا» بجنوب غربي العاصمة موسكو.

تم تصميم صاروخ «آر اس-24» (يارس) وطوله 23 متراً ليحمل مركبات إعادة الدخول المتعددة الموجهة بشكل مستقل، والتي تسمح للصاروخ بإيصال رؤوس حربية نووية متعددة إلى أهداف مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «في مجمع كوزيلسكي، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس على منصة إطلاق».

ونشرت وزارة الدفاع مقطعاً مصوراً للصاروخ العملاق الذي تم نقله إلى منشأة إطلاق وتحميله على منصة. ورافق الفيديو موسيقى روك صاخبة.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، تليها الولايات المتحدة مباشرة. وتسيطر روسيا والولايات المتحدة معاً على أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم.

وتملك روسيا نحو 5889 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5244 رأساً نووياً، بحسب اتحاد العلماء الأميركيين. ومن بين تلك الرؤوس، تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة حوالي 1670 رأساً حربياً نووياً استراتيجياً موزعة.