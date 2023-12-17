فيديو وصور.. حريق مروع يدمر "20 كشك" في طهطا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:



عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا، حول حريق مروع في في مركز طهطا، تحت عنوان (اللقطات الأولى لموقع الحريق المروع بجوار السكة الحديد في سوهاج).



تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق دائرة قسم شرطة طهطا.



تبين من التحريات نشوب حريق في 20 كشك "أنشطة تجارية مختلفة" أسفل كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد "بداية شارع التجارة من الجهة الشرقية".



لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت الخسائر المادية في تلف محتويات الأكشاك.

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