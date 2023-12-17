ليست الضحية الوحيدة.. مفاجآت في اعترافات عامل هدد شقيقة نيرة أشرف بالذبح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات القبض على عامل هدد شقيقة طالبة المنصورة نيرة أشرف بالذبح على غرار أختها حال رفض أبيها زواجه منه.

الفصل الأول دارت أحداثه داخل قسم شرطة الهرم بحضور "شروق" - شقيقة نيرة أشرف- مقدمة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعي بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أرسل رسائلا تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها حال رفضها الزواج منه.

إدارة المساعدات الفنية حددت صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة القسم) وتمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد كريم عليان من ضبطه وبحوزته هاتف محمول.

أمام العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم أقر المتهم بارتكابه الواقعة لرغبته في التعرف على الشاكية عقب متابعته لصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع أخريات بذات المضمون.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.