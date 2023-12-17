الجهاد الإسلامي تنعي 5 من مقاتليها في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، 5 من مجاهديها استشهدوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة الغربية في الصباح.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية مساء أمس، مستهدفة المنطقة بقصف مما أسفر عن استشهاد شخصان وإصابة حرجة في صفوف الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين في مخيم نور الشمس عقب اقتحامه واستهداف عدة أفراد فيه.

وخاض عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في المخيم اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المخيم.