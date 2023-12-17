جملات تطلب خلع زوجها: "عايز يعاشرني مع زوجاته الـ 3 في سرير واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قامت" جملات. م"، 39 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "عايز يعاشرني مع زوجاته الـ 3 في سرير واحد".

تروى الزوجة تفاصيل زواجها لمصراوي قائلةً: " تزوجت من" محمود. ح"، 41 سنة، زواج تقليدي، بعد ترشيحه من الأهل لكوني أرملة، وأصبحت الزوجة الثالثة، وأقمت بمنزل واحد يجمعنا، مع زوجاته "دعاء وهالة"، دام سنة ونصف فقط.

تكمل الزوجة حديثها: "في بدايات الزواج طالبته بنقل أقامتي لمنزل زوجية منفرد لكنه لم يوافق نهائياً، حاولت التأقلم معهم، والعيش مع الوضع، وكل ما فعلته هو تأجيل الأنجاب فزوجي يملك من الأطفال 8 أولاد.

تشكو الزوجة زوجها لأهلها: "زوجي يقوم بزيارتي بغرفتي كل 3 أيام، ومن البداية وافقته، لكني فوجئت بطلبه الغريب بعد رجوعه من العمل وهو "عاوزكم أنتم الـ 3 قدامي وفي غرفه واحدة"، رفضت وقتها فقام بضربي.

تختتم جملات: هربت بعد خروجه من المنزل، لإجباري على تنفيذ طلباته غير مرغوب فيها، وطالبت الطلاق بعد وجوده بمنزل أهلي، لكنه رفض وقام بتهديدي.

فقررت التوجه إلى محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع حملت رقم 1830 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.