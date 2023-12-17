صورة.. أعنف انفجار شمسي منذ 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد يوم الخميس الماضي، انفجار شمسيا من فئة "إكس.8" وهي الفئة الأكثر عنفا، في منطقة "البقع الشمسية النشطة"، التي تحمل اسم AR 3514.

وقال موقع مجلة "ساينس أليرت" العلمية، إن هذا التوهج هو الأقوى للدورة الشمسية الحالية، الأقوى منذ التوهج "إكس.2"، الذي حدث، في سبتمبر 2017.

وتسبب الانفجار في تشويش على موجات الراديو تركز في أمريكا الجنوبية، وأدى إلى تدهور مؤقت أو فقدان كامل لإشارات الراديو في الترددات العالية، لمدة ساعتين.

وأطلقت الشمس قذفًا كتليًا إكليليًا، يصل إلى مليارات الأطنان من البلازما والمجال المغناطيسي، إلى النظام الشمسي، يتسبب في الإطاحة بأي شيء في طريقه، وبعضه وصل بالفعل إلى الأرض يومي السبت والأحد.

وعلى الرغم من أن التوهج الذي كان قويا، إلا أنه لم يكن يواجه الأرض مباشرة، بل كان بعيدا قليلا، ما يعني أن الضربة كانت خاطفة.

وتحدث العاصفة المغناطيسية الأرضية عندما يصطدم تدفق الجزيئات الشمسية بالمجال المغناطيسي للأرض، ونظرًا لأن هذه الجسيمات تستغرق بعض الوقت للوصول إلى الأرض، فإن العاصفة تحدث بعد بضعة أيام من إطلاق الانبعاث الإكليلي.

ومع تفاعل جزيئات الطاقة الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض، يمكن أن تولد تيارات كهربائية تتدفق عبر شبكات الطاقة، لذلك فقد نرى بعض التقلبات في شبكات الطاقة، وقد تكون هناك تغييرات في بيئة المدار الأرضي المنخفض تؤدي إلى تغيير تأثير السحب على المركبات الفضائية، ما يعني أن بعض الأقمار الصناعية قد تحتاج إلى تصحيح للمسار، وقد يكون هناك انقطاع في الاتصالات اللاسلكية.

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