الوجبة الأخيرة.. حل لغز العثور على جثتي أم وابنها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثتي أم وابنها داخل منزل بالطالبية، اليوم الأحد، وتبين وفاتهما نتيجة حالة تسمم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة إغماء داخل منزل بجوار مطعم كشري.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبينت معاينة الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية ان الوفاة نتيجة تناول الأم وابنها طعاما فاسدا "حامض" لتودع الشرطة الجثتين ثلاجة مستشفى الهرم.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة.