بالصور.. أجمل وأفخم السجون في العالم.. عنابر عائلية وجيم وصالة مؤتمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

من المتعارف عليه أن السجون ما هي إلا أسوارا عالية وأسلاك شائكة، وقضبان حديدية وحراس المدججين بالسلاح، حتى تطور العالم وأعادوا النظر في تأهيل الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء وليس فقط معاقبتهم، كي يستطيعوا الاندماج مجدداً في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، ولعل أبرز تلك السجون "جزيرة الشيطان، وسيبو، وي أنستالت، وكاروستا في لاتفيا".

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي أجمل سجون العالم والتي جاءت كالآتي:

سجن جزيرة الشيطان بـ فرنسا

يعد سجن جزيرة الشيطان والذي يقع في ساحل غيانا الفرنسية، ومر أكثر من 80 ألف سجين عبر الجزيرة، ولم يغادروا بسبب الظروف الرهيبة التي عاشوا فيها وأشهرهم الجندي الشهير ألفريد دريفوس والكاتب هنري شاريير.

سجن سيبو – الفلبين

يقضي السجناء وقتهم في الغناء والرقص، كما أن هذا السجن معروف ببرنامج إعادة التأهيل.

سجن ني أنستالت

هو واحد من الأكثر فخامة في العالم بجرينلاند، حيث يسمح لبعض النزلاء الخروج للعمل والعودة إلى زنازينهم للنوم فقط.

ويقع Ny Anstalt في نوك، جرينلاند ويحتوي على 76 زنزانة من بينهم 40 فقط مخصصة لنزلاء الأمن المشدد، ما يعني أن هؤلاء الأفراد لا يمكنهم مغادرة المنشأة، ويوجد داخل السجن غرف للتمارين الرياضية ومكتبة وكنيسة، وكلها منظمة جيدًا.

سجن كاروستا في لاتفيا

في بداية الأمر كان كاروستا مستشفى، لكنها تحولت بعد ذلك إلى سجن، وتم بناءه في عام 1900 واستمر تشغيله حتى عام 1997، ولم يتمكن أي سجين من الهروب من جدرانه، حتى تحول السجن إلى مزار سياحي، ويخوض الزوار تجربة السجن بداخله، من حيث تناول الطعام والنوم، مثلما فعل السجناء بداخله قديمًا.

سجن " JVA فوهلسبويتل"– ألمانيا

لكل سجين غرفته الخاصة بالحمام، بالإضافة إلى أن السجن يحتوي على قاعة للمؤتمرات خاصة بالسجناء.

سجن جزيرة إيستر

يوجد سجن جزيرة إيستر في شيلي، وهو أصغر سجن في أمريكا الجنوبية، ويتضمن وجود نزلاء عملاقة من أصل غامض، ويقع هذا السجن الصغير على بعد 2900 ميل من هايتي.

ويعتبر هذا السجن الأصغر والأبعد في أمريكا الجنوبية ويضم عشرة نزلاء فقط، يقضوا جزء من وقتهم في صناعة الحرف اليدوية، ويكسبون منها دخلًا بسيطًا إلى جانب قضاء أوقات فراغهم في العيش في وئام مع بعضهم البعض، كما يمتلك السجناء أيضًا حيوانًا أليفًا، وهو قطة ضالة تدعى روبرتو.

سجن أرانجويز- إسبانيا

يقع السجن على بعد 40 كيلومتراً جنوب مدينة مدريد، ويحتوي على 36 عنبرًا عائليًا، فهو أكثر السجون ازدحامًا في أوروبا، وأول سجن يحتوي على عنابر عائلية في العالم، بالإضافة إلى أماكن لعب الأطفال كي يقضوا فيها أوقاتًا ممتعة مع آبائهم.

سجن باستوي – النرويج

يقع هذا السجن في جزيرة باستوي في وسط أوسلوفجورد، يضم أكثر من 100 سجينا، يعيشون في أكواخ، يقضون فيه السجناء وقت فراغهم في لعب التنس، وركوب الخيل، والصيد.

سجن أوتاجو كوركتيونس فاسليتي – نيوزيلندا

يتعلم السجناء فيه كثير من المهارات مثل الطبخ، وصناعة الألبان، والهندسة الكهربائية.

يقع هذا السجن الفاخر في مقاطعة ستيريا في النمسا، ويتسع لـ 205 سجيناً.

يحصل فيه كل سجين على غرفة بحمام خاص، بمشتملاتها من تلفزيون ومطبخ صغير، كما يوجد أيضاً قاعة للألعاب الرياضية "جيم" وملعب لكرة السلة، ويمكن للسجين الانتقال من زنزانة إلى أخرى بحرية تامة.

سجن مقاطعة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه من الأماكن المفضلة لقضاء العطلات والتسوق، حيث أصبح من المعالم السياحية، بعدما كان أكبر سجن في البلاد، وعلى الرغم من شهرته وحجمه، إلا أنه واجه العديد من المشاكل.