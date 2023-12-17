أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، إن إدارة سجون الاحتلال ترفض كشف مكان القيادي الفلسطيني المعتقل لديها مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل عوفر، وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.
واوضحت الهيئة في بيان صحافي، إن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي".
وأردف البيان "إدارة السجون ادعت أن المعتقل البرغوثي في معتقل عزل أيالون- الرملة، واتضح لاحقاً أنه نقل إلى عزل معتقل ريمونيم".
ومروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله السلطات الاسرائيلية، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، و40 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة شؤون الأسرى في فلسطين: إسرائيل تُخفي مروان البرغوثي وترفض كشف مكانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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