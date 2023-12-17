بوتين يتعهد أن يجعل روسيا "قوة سيادية" بمواجهة الغرب: إما أن تكون قوة ذات سيادة ومكتفية ذاتياً أو لن تكون موجودة على الإطلاق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا إما أن تكون دولة ذات سيادة أو لا تكون موجودة على الإطلاق، وهي ليست دولة تتنازل عن سيادتها مقابل السجق كبعض الدول. وتعهد أن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب.

ووصف بوتين في خطابه بمؤتمر "روسيا الموحدة"، بثروة روسيا مواطنيها الذين أظهروا بالفعل الإخلاص لواجبهم وبلدهم خلال المحن: "هؤلاء هم الأطباء والمعلمون والعلماء ورجال الأعمال والعمال والمهندسون في مؤسسات الدفاع وغيرها من المؤسسات الصناعية والمزارعون." وأضاف الرئيس أنه يتوقع منهم أن يصبحوا المرشحين الرئيسيين لحزب روسيا المتحدة في الانتخابات على مختلف المستويات.