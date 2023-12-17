الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

اعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد الأحد باتجاه البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان. وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

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