حزب الله: استهداف رافعة لجيش الاحتلال اثناء قيامها بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف

أعلن حزب الله في بيان، أنه أثناء قيام رافعة لجيش الاحتلال بالعمل على تركيب معدات فنية وتجسسية في مزارع دوفيف، قام مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌2:25‌ باستهدافها بالأسلحة المناسبة و تدمير التجهيزات والمعدات.

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