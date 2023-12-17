كاريتاس صيدا الزهراني والنبطية أقامت رسيتالا ميلاديا في كاتدرائية مار الياس للموارنة في صيدا

أقام " إقليم كاريتاس - صيدا الزهراني والنبطية" رسيتالا ميلاديا بعنوان "ليكن سلام"، برعاية وحضور راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك ايلي بشارة حداد، أحيته جوقة "ملك المجد" – مغدوشة بقيادة إيمان قسطنطين، ومشاركة المونسنيور مارون كيوان وذلك في كاتدرائية مار الياس الحي للموارنة في صيدا .

تقدم الحضور الى جانب المطرانين العمار وحداد ، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجار والنواب: غاده أيوب، أسامة سعد ، عبد الرحمن البزري ، علي عسيران ، ميشال موسى، شربل مسعد، النواب السابقون: أمل أبو زيد ، إبراهيم عازار وسليم خوري"، وممثل مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح الدكتور أحمد موسى، ممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري مازن حشيشو ، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم ، المونسنيور الياس الأسمر، أمين سر محافظة لبنان الجنوبي نقولا بوضاهر ، المدير العام المساعد لمعهد البحوث الصناعيّة مارون سيقلي، السفير عبد المولى الصلح ، وممثلو أحزاب وقوى سياسية لبنانية، رؤساء بلديات ومخاتير، كما تمثلت بلدية صيدا بعضو المجلس البلدي مصطفى حجازي ورئيسة لجنة النشاطات في البلدية وعضو المجلس البلدي وفاء شعيب ، وحضرت ايضاً رئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين، عن رابطة كاريتاس - لبنان المرشد الروحي الأب شارل صوايا، نائب الرئيس الدكتور نقولا حجار، المرشد الروحي لإقليم "كاريتاس – صيدا الزهراني النبطية " الأب وليد الديك ورئيس الإقليم الدكتور ايلي خطار وأعضاء الهيئة الإدارية . وكان باستقبالهم المساعدة الإجتماعية سوريل بوعيسى وشبيبة كاريتاس.

استهلت الأمسية بترحيب وكلمة بإسم خطار وأعضاء المكتب ألقتها أمينة السر كارين عبود، فقالت: "رغم الصعوبة التي تعصف بالبلاد خاصة جنوب لبنان أحببنا ان نتشارك وإياكم ولو لوقت قصير لحظات مشرقة مع روح الميلاد، لنستمع لتراتيل ميلادية اشبه بصلوات روحية، نعرف ان الأوضاع في البلد صعبة جداً وخاصة في الجنوب، وكما تعرفون فإن العطاء هو رسالة كاريتاس. من هنا يسعى إقليم "كاريتاس صيدا الزهراني النبطية" للقيام بمشاريع مستدامة لمساعدة اهلنا وشبيبتنا ليظلوا راسخين في الأرض، متمنين لكم أمسية ميلادية تحمل معها الأمل والسلام".

وألقى المطران العمار كلمة طلب فيها بركة الله لجميع الحضور وعائلاتهم ولهذا الوطن ، سائلاً الرب لمناسبة هذا العيد المبارك أن "يبعد عنا هذه المصائب التي تحل بوطننا وبهذه المنطقة". وقال: "الميلاد هو السلام بين العالم وان شاء الله من خلال هذه الأمسية الجميلة نزرع بعض السلام في قلوبنا بهذا الشرق المعذب لنعود ونشعر من جديد أن هناك عالماً آخر غير عالم الحرب في منطقتنا وبلادنا. نتمنى لكم أمسية مباركة واهلا بكم في بيتكم في مطرانية صيدا".

وألقت ايمان قسطنطين كلمة باسم جوقة "ملك المجد- مغدوشة " فتوجهت بالشكر الى المطران العمار لإستضافته هذه الأمسية ، والى المطران حداد راعي جوقة ملك المجد منذ نشأتها ، والمونسنيور كيوان على إطلالته الراقية مع الجوقة، وكاريتاس التي كانت السباقة وستبقى نسمة الخير التي تنعش النفوس المعذبة . وخصت بالشكر "إقليم صيدا الزهراني النبطية " ممثلاً برئيسه الدكتور ايلي خطار ونائبه، "اللذين وضعا كامل ثقتهما بجوقة ملك المجد حتى يتضاعف الفرح في عيد الميلاد هذه الليلة ".

وقالت: "عام 1967 كتب الأخوان رحباني: "الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل"، لكننا اليوم نقول للأخوين رحباني كفّا عن البكاء لأن الغضب الساطع قد أتى، يوم سقطت قيمة الدماء أمام العزة ، ويوم أُميت الموت الجسدي أمام الكرامة .. فتحية إجلال من شهداء ميلاد يسوع المسيح أطفال بيت لحم الى شهداء البطولة أطفال غزة، قدرنا في هذه المنطقة ان نزاوج الحياة بالموت في كل لحظة ، ولكننا رغم ذلك لم نتخل عن شرفنا ولا عن مبادئنا ولا عن قيمنا، سنتمسك بإيماننا ، لأن الشرق لنا وهو مهد الديانات، ولبنان هو أرض القديسين وسوف نرسم من هنا سياج نور وسط كل الظلام، وستبقى صرختنا واحدة مع كاريتاس: ليكن سلام، ليكن سلام، لأجلك يا مدينة الصلاة اصلي".

بعد ذلك قدمت "جوقة ملك المجد" بقيادة قسطنطين، وبمشاركة المونسنيور كيوان تراتيلل وترنيمات ميلادية تخللها أغنيات من التراث اللبناني بالمناسبة، وخصصت مجموعة منها للوطن والسلام ، منها أغنيات " ايماني ساطع "، "أرضي عم تآسي" و " يا ناس حبوا الناس " أداء وصوت المونسنيور كيوان بمشاركة الفرقة.

وختاماً كانت كلمة شكر من كاريتاس للحضور ألقاها ايلي سمعان .