انت الان تتابع خبر "فيفا" يفرض عقوبات مالية على الأهلي المصري في مونديال الاندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقع "الفيفا"، "عقوبة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف فرانك سويسري (23 ألف دولار أمريكي)، بسبب تعرض لاعبه الفرنسي أنتوني موديست للطرد المباشر في مباراة الاتحاد إثر تدخله العنيف على المدافع أحمد حجازي".كما تم توقيع "غرامة مالية أخرى على الأهلي قدرها 30 ألف فرانك (34 ألف دولار)، وذلك بسبب حصول الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات وإمام عاشور على البطاقة الصفراء في لقاء الاتحاد".

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره فلوميننسي البرازيلي، غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السادسة بتوقيت غرينيتش)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

