انت الان تتابع خبر دعوة حكومية للشركات الخاصة "المحلية والأجنبية" بشأن الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "وجّه شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في العراق، بفسح المجال لعامليها المستمرين في أعمالهم يوم الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، وإبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".



ومن المقرر أن ينطلق الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاثنين في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.

