آليات الاحتلال تتوغل وتحاصر عددا من المواقع بغزة والقصف يخلف عشرات الشهداء

انقطاع الاتصالات يعطل جهود الإغاثة والعمليات الإنسانية على وشك الانهيار

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

استشهد عشرات الفلسطينيِّين وأصيب المئات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي برًّا وجوًّا وبحرًا، على مختلف مناطق قطاع غزَّة، فيما تحاصر آليَّات الاحتلال وتتوغل بعددٍ من المواقع بالقطاع. واستشهد 20 على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزَّة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وتواصل آليَّات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزَّة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة.

وأشار إلى أنَّ تسعة من عائلتي العمارين وحمودة، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيَّرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة. فيما استشهد ستة جرَّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب ديوان مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزَّة.

وتحاصر آليَّات الاحتلال منطقة الصحابة واليرموك في حي الدرج، وسط قصف مدفعي مكثف خصوصًا في محيط مجمَّع الصحابة الطبي، الذي خرج عن الخدمة، وما زال يضمُّ أعدادًا من الجرحى والمصابين والمرضى، منهم 50 امرأة على وشك الولادة. وفي حيي النصر والشيخ رضوان من مدينة غزَّة، تواصل دبابات الاحتلال وآليَّاته عمليات التوغل والاقتحام في الحيين وسط إطلاق النار من الطائرات المسيَّرة وقصف صاروخي ومدفعي، ما أدَّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وما زال بعضهم في الطرقات، لعدم تمكُّن مَركبات الإسعاف من الوصول إليهم، نتيجة التوغل المستمر. كما أنَّ بعض الأهالي تمكنوا من دفن عدد من الشهداء في ساحات المنازل أو في محيطها، بينهم 20 شهيدًا على الأقل من عائلة سالم، بعد أن استهدفت طائرة «أف 16» منزلهم المكوَّن من أربعة طوابق وسوَّته بالأرض.

وفي حي تل الهوى، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في محيط متنزه برشلونة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب آليَّات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة. وتواصل آليَّات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي رفح، شنَّت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مُخيَّم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة.

واستشهد العشرات وأصيب آخرون، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدَّة منازل ومسجدًا في بلدة جباليا شمال قطاع غزَّة.

يأتي ذلك، فيما لا يزال انقطاع الاتصالات مستمرًّا في غزَّة لليوم الرابع على التوالي، وهو الانقطاع الأطول من بين عدَّة انقطاعات على مدار الحرب، وهو ما تقول جماعات الإغاثة إنَّه يعقد جهود الإنقاذ في القطاع ويجعل مراقبة خسائر الحرب في صفوف المَدنيِّين أكثر صعوبة. كما حذر كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في برنامج الأغذية العالمي من أنَّ العمليات الإنسانية في غزَّة على وشك الانهيار. كما أضاف في مقطع مصوَّر نشره حساب برنامج الأغذية على منصَّة إكس أنَّه مع تزايد يأس سكان غزَّة، وعدم وجود مكان يذهبون إليه وانعدام الغذاء، فإنَّ الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار باتت ملحَّة. كذلك حثّ على فتح المزيد من المعابر الحدودية، معتبرًا الأمر بالغ الأهمية.