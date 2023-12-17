عدد من مسؤولي الخارجية يقدمون واجب العزاء فـي وفاة أمير الكويت بمسقط

مسقط ـ العُمانية: قام عددٌ من أصحاب السَّعادة المسؤولين بوزارة الخارجية بزيارة مقرِّ سفارة دولة الكويت الشقيقة في مسقط لتقديم واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيَّب الله ثراه.

وقد أعرب أصحاب السعادة عن تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة الكويت الشقيقة، مشيدين بِدَوْر صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله – في تعزيز أواصر الأخوَّة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وفي ختام الزيارة دوَّن أصحاب السعادة عبارات التعزية والمواساة في سجلِّ التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمَّد صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالرحمة والمغفرة، وأن يُنعمَ على دولة الكويت الشقيقة بدوام الأمن والرخاء.

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