التوأم السيامي الإرتيري "أسماء وسمية" في الرياض لإجراء عملية فصل

ياسر رشاد - القاهرة - وصل التوأم السيامى الإرتيري "أسماء وسميه" إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي وذلك لإجراء عملية فصل.

كانت الطائرة الطبية قد أقلعت من مدينة أسمرة وعلى متنها التوأم السيامي وذويهما.

تم نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، تمهيدا لإجراء عملية فصلهما.

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به السعودية من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.

من جهتهم قدم ذوي التوأم شكرهم للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدين ثقتهم بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي نظرًا لما يتمتع به من خبرة طبية متميزة.