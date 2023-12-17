السهم قفز لأعلى سعر منذ 20 عاما.. "الإنتاج الإعلامي" تعتمد الموازنة التقديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال جلسته اليوم الأحد، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024، بشقيها الجاري والإستثماري.

ووفقا للبيان الصادر عن المدينة، أشارت التوقعات إلى تحقيق الموازنة الجارية إجمالي إيرادات 888 مليون جنيه، وإجمالي مصروفات بمبلغ 573 مليون جنيه، وصافي أرباح متوقعة بمبلغ 315 مليون جنيه.

كما اعتمد المجلس الموازنة الاستثمارية للشركة بإجمالي مبلغ 88 مليون جنيه، حيث أسفرت الموازنة التقديرية عن العام المالي 2024 عن فائض بمبلغ 806 ملايين جنيه.

من جهة أخرى، شهد سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قفزة كبيرة في تعاملات بورصة الأوراق المالية، حيث تجاوز سعره بنهاية تداول اليوم أكثر من 23 جنيها، وذلك للمرة الأولى منذ عشرين عاماً.

جاء ذلك بعد نجاح الشركة في تقوية المركز المالي وزيادة ثقة المتعاملين في البورصة على السهم، وذلك بعد أن توسعت في العديد من الأنشطة والمجالات، خاصة التصوير الأجنبي وترميم الأفلام والوثائق التاريخية، وكذلك بدء الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية "الماجيك لاند"، والتي ستكون أهم المدن في منطقة الشرق الأوسط ككل، وكذلك الانتهاء من كافة الأعمال "بفندق موفنبيك" بحيث أصبح يعمل بكامل طاقته.