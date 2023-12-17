الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأنه ربما قد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا تجاه بحر اليابان اليوم الأحد.

ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن الخطوة تعد المرة الـ 20 خلال العام الجاري التي تطلق فيها "بيونج يانج" ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا أو جسما يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت في وقت سابق، قمرا صناعيًا عسكريًا إلى مداره بهدف التجسس خلال شهر نوفمبر الماضي.