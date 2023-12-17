"لعنة المساخيط".. المباحث تكشف غموض جثة السلخانة شمالي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأحد، تفاصيل العثور على جثة سائق على طريق السلخانة بمركز فرشوط، شمالي المحافظة.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مستشفى فرشوط المركزي يفيد استقباله جثة إبراهيم محمد إبراهيم، البالغ من العمر 53 عامًا، سائق مقيم بقرية شطا بمحافظة دمياط، بعد العثور عليه ملقى على الطريق، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات، تبين أن المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة بقرية البطحة بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء التنقيب عن الآثار، فنقله شركاؤه إلى مستشفى فرشوط المركزي، وادعوا العثور عليه ملقى على الطريق بمنطقة السلخانة بمركز فرشوط.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.