حماس: نحن عصيّون على الاستجابة للتهديدات وتبادل الأسرى مُستبعد حتى يتوقف العدوان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم الأحد، إن المقاومة الفلسطينية تصد العدوان وتكبد العدو خسائر في الأفراد والمعدات، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف العدوان ويمكن بعد ذلك الحديث عن تبادل الأسرى وإغاثة الفلسطينيين.

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" على أن ملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان، لافتا إلى أنه فور توقف العدوان على الشعب الفلسطيني فإن حماس جاهزة لصفقة تبادل شاملة.

وشدد الحية على أن حماس عصية على الاستجابة للتهديدات تحت الضغط، منوّها إلى أن إدخال 100 شاحنة يوميا غير كافية على الإطلاق لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر.

وأشار الحية إلى أن العدو لا يهنأ لا في غزة ولا خانيونس ولا الشمال ولا أي منطقة في قطاع غزة، مؤكدا أن المقاومة لديها الإمكانات للصمود أياما وأسابيع وشهورا.

وطمأن القيادي في حماس خليل الحية الفلسطينيين والأمة العربية إلى أن المقاومة بخير وصامدة، مشيرا إلى أن الشعب لن يرفع الراية وسيبقى صامدا في أرضه ويحتضن مقاومته.

وأوضح الحية أن لا شيء سيردعهم عن الدفاع عن شعبهم إلى تحرير أرضهم ومقدساتهم، مشددا على أن ما يهمهم اليوم هو وقف العدوان وهذه الحرب المجنونة.

ولفت الحية إلى أن حماس تريد وقف إطلاق نار شاملا وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة إلى جانب وحدة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وكشف عن أن اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر في ما بعد حماس فهو يفكر في وهم، لافتا إلى إرادتهم بوقف العدوان ثم الذهاب للإعمار والبناء ومن ثم التحدث بعد ذلك عن الأسرى.