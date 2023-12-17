قبل مواجهة فلومينينسي.. والد حارس الأهلي يوجه رسالة لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه والد حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، وابن الحامول في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رسالة إلى نجله قبل مواجهة بطل القرن نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية نسخة 2023 المقامة بالمملكة العربية السعودية.

أكد السيد الشناوي والد حارس مرمى النادي الأهلي أن رسالته التي يرغب بتوجيهها لنجله هي التركيز، والاستعانة بالله في المباراة المقبلة في نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي من أجل إسعاد جموع المصريين كما فعل نجله بتصديه ضربة جزاء من مهاجم اتحاد جدة التونسي كريم بنزيما في مباراة الأهلي أمام عميد الأندية السعودية الجمعة الماضي.

وأوضح أن أبناء مسقط رأسه في الحامول بكفر الشيخ بصفة خاصة وفي جموع مصر بصفة عامة سيطرت عليهم الفرحة بعدما استطاع نجله وزملائه في النادي الأهلي الفوز على عميد الأندية السعودية بثلاثية مقابل هدف واحد، وإسعاد جماهير مصر التي كانت تشاهد المباراة من خلف الشاشات.

وكشف والد حارس الأهلي عن تلقيه اتصالا من نجله بعد مباراة بطل القرن مع اتحاد جدة رصد له فرحة أبناء محافظة كفر الشيخ بفوز الشياطين الحمر على اتحاد جدة بعد تقديم أداء راقي أسعدهم جميعًا جرى ترجمته إلى فوز وبنتيجة أثلجت صدور أبناء أهالي كفر الشيخ.

وقال إن نجله حارس النادي الأهلي دائمًا ما يعتبر أسرته فأل خير عليه فقبل كل مباراة يتصل بوالدته يطلب منها الدعاء له بالتوفيق، وأن يكون النصر حليف لاعبي النادي الأهلي ووفق ذلك اتصل بوالدته قبل مباراة الأهلي مع اتحاد جدة وطلب منها الدعاء لربنا بأن يوفق لاعبي النادي الأهلي في تلك المباراة.