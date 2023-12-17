حدث في 8 ساعات| بدء التقديم على شقق الإسكان.. والأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتوجه إلى الكويت للتعزية في وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

كان الرئيس قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

غرفة السياحة تطالب الراغبين في أداء الحج السياحي سرعة التقدم قبل غلق باب التسجيل

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بسرعة التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام.

وأشارت إلى أن يوم 4 يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.

صقيع وكتل هوائية شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء يبدأ يوم 22 ديسمبر الحالي ويستمر لمدة 3 أشهر وتكون ذروته خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وأضافت أن أهم الظواهر الجوية في فصل الشتاء تتمثل في الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والتي تنخفض عن الصفر في بعض المناطق من سيناء وسانت كاترين، فضلا عن موجات الصقيع والأمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت استمرار الشبورة المائية الكثيفة في التكون خلال الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة من الصباح.

التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية

بدأت وزارة الإسكان اليوم، في طرح كراسة شروط شقق العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، حيث يوجد 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، والذي أتاح كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الالكتروني للبنك.

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أزمة السكر مفتعلة.. رئيس "حماية المستهلك": سعر الكيلو 27 جنيهًا.. ونحرر محاضر للمخالفين

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة وليس لها مبرر؛ خصوصًا أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع سكر تابعة للدولة، وبالتالي فإنه لا توجد أزمة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت حجبًا كثيرًا لسلعة السكر، وتم مصادرة كل المضبوطات.

جاء ذلك خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك"، بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين، وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع، والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.