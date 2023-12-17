أسوشيتد برس: إسرائيل تعثر على نفق كبير متاخم لحدود غزة ما يثير تساؤلات حول المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب

كشف الجيش الإسرائيلي، ما وصفه بـ"أكبر نفق هجومي" لحركة "حماس" تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.

واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الى ان النفق يقع بالقرب من معبر إيريز الحدودي مع إسرائيل. واردف "يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق. ويحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "يقع مدخله على بعد 400 متر فقط من معبر إيريز، الذي يستخدمه سكان غزة يوميا لدخول إسرائيل للعمل والعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية".

وفي السياق، اشارت "أسوشيتد برس" تعليقا على اعلان الجيش الاسرائيلي العثور على نفق كبير متاخم لحدود غزة، الى انه "يثير تساؤلات حول المعلومات الاستخباراتية قبل الحرب في 7 تشرين الاول".