التوم خلال أمسية ميلادية في إيعات: لانتخاب رئيس يمثل طموحات اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم

أقامت هيئة إيعات في "التيار الوطني الحر" أمسية ميلادية، شارك فيها النائب الدكتور سامر التوم وعقيلته، تخللها ترانيم ميلادية، وتوزيع هدايا على أطفال البلدة.

وتمنى النائب التوم أن "يكون ميلاد المسيح لهذا العام حاملا معه تباشير الخير بولادة لبنان جديد، وإنتخاب رئيس للبلاد يمثل طموحات اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم، لينتظم عمل المؤسسات الدستورية من جديد، فتكون ولادة السيد المسيح بشرى أمل بلبنان الأفضل".