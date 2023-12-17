أقامت هيئة إيعات في "التيار الوطني الحر" أمسية ميلادية، شارك فيها النائب الدكتور سامر التوم وعقيلته، تخللها ترانيم ميلادية، وتوزيع هدايا على أطفال البلدة.
وتمنى النائب التوم أن "يكون ميلاد المسيح لهذا العام حاملا معه تباشير الخير بولادة لبنان جديد، وإنتخاب رئيس للبلاد يمثل طموحات اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم، لينتظم عمل المؤسسات الدستورية من جديد، فتكون ولادة السيد المسيح بشرى أمل بلبنان الأفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر التوم خلال أمسية ميلادية في إيعات: لانتخاب رئيس يمثل طموحات اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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