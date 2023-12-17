وصول بري وميقاتي والشامي الى الكويت لتقديم  واجب العزاء بأمير الكويت الراحل

وصل الى الكويت وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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