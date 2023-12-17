الأمم المتحدة تقدم تعازيها للكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - El Canciller Argentino Jorge Faurie y la delegacion Argentina se reunen con el Principe Heredero de Kuwait Jeque Nawaf Al Sabah en el Palacio de Bayan, durante su visita a Kuwait el Martes 12 de Diciembre de 2018. (Foto: Gustavo Ferrari)

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أعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، عن الحزن البالغ لوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقدما تعازيهما لعائلته وحكومة وشعب الكويت.

وذكر بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان رجل دولة متميزًا، أسهم في ازدهار التفاهم والتعاون في منطقة الخليج وخارجها، وسعى لتعزيز العلاقات دعمًا للسلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكويت على صعيد القضايا الإنسانية، بالإضافة إلى السلام والأمن والتنمية المستدامة.