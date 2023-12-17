البحر الأسود والقاعدة الجوية هدفا هجمات روسيا وأوكرانيا

استمر تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في الحرب التي يرجح خبراء غربيون أنها ستطول، حيث أطلقت روسيا وأوكرانيا أكثر من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار على أراضي بعضهما البعض لليوم الثاني على التوالي، واحدة منها استهدفت على ما يبدو مطارًا عسكريًا روسيًا، بينما قُتل مدني أوكراني بعد سقوط حطام طائرة بدون طيار على منزله بالقرب من البحر الأسود.

ومن جهة آخرى رحب وزيرالخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بما أسماه تغييرًا جذريًا في نهج ألمانيا تجاه طلب كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. إزالة التهديد

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، قال دميترو كوليبا إن المستشار الألماني أولاف شولتز نال «إعجابًا صادقًا ومستحقًا» بين الأوكرانيين لدوره في قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفتح محادثات عضوية كييف.

وتواجه أوكرانيا منذ فترة طويلة معارضة قوية في محاولاتها للانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 عضوًا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تحدث مرارًا وتكرارًا عن رغبته في الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا.

وقال شولز إنه اقترح في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن يغادر أوربان الغرفة لتمكين القمة من إطلاق محادثات الانضمام مع أوكرانيا، وهو أمر وافق عليه الزعيم المجري.

إن ما فعله المستشار الألماني أولاف شولتز في القمة لإزالة تهديد الفيتو المجري سيُسجل في التاريخ باعتباره عملاً من أعمال القيادة الألمانية لصالح أوروبا، وقال كوليبا لصحيفة بيلد: «لقد نالت المستشارة هذا الأسبوع الكثير من الإعجاب الصادق والمستحق في قلوب الأوكرانيين».

استفزاز بالتواصل

وفي سياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق المراسلة (Telegram)، إنه تم إسقاط ما لا يقل عن 35 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل فوق ثلاث مناطق في جنوب غرب روسيا.

وكانت قاعدة جوية روسية تستضيف طائرات قاذفة تستخدم في أوكرانيا من بين الأهداف، وفقًا لقناة روسية على تطبيق تيليجرام تنتقد الكرملين، ونشرت القناة مقاطع فيديو قصيرة لطائرات بدون طيار تحلق فوق مساكن منخفضة الارتفاع فيما زعمت أنها مدينة موروزوفسك الروسية، التي تضم قاعدتها الجوية فوج القاذفات الجوية رقم 559 الروسي.

وأفاد فاسيلي جولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف الروسية، بشكل منفصل عن وقوع «ضربات جماعية بطائرات بدون طيار» بالقرب من موروزوفسك وبلدة أخرى في أقصى الغرب، لكنه لم يذكر القاعدة الجوية.

طريق مسدود

وتأتي الهجمات المتزايدة بطائرات بدون طيار خلال الشهر الماضي في الوقت الذي يحرص فيه الجانبان على إظهار أنهما لم يصلا إلى طريق مسدود مع تقترب الحرب من مرور عامين، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت 30 من أصل 31 طائرة مسيرة تم إطلاقها.