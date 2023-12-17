61 غريقًا في انقلاب سفينة مهاجرين قبالة ليبيا

ذكرت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن قاربًا يحمل عشرات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل ليبيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

وكان غرق السفينة أحدث مأساة في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، وهو طريق رئيسي ولكنه خطير للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا، ولقي الآلاف حتفهم، بحسب المسؤولين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن القارب كان يحمل 86 مهاجرًا عندما اجتاحته أمواج عاتية قبالة بلدة زوارة على الساحل الغربي لليبيا، وإن 61 مهاجرًا غرقوا، بحسب ناجين.

وكتبت الوكالة على منصة التواصل الاجتماعي (X)، المعروفة سابقًا باسم تويتر: «لا يزال وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أخطر طرق الهجرة في العالم».

ليبيا

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من غرق الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في حالة من الفوضى، ولقي أكثر من 2250 شخصًا حتفهم على طريق أوروبا الوسطى هذا العام، وفقًا لفلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة.

وكتب دي جياكومو على موقع (X): «إنه رقم مثير يوضح أنه للأسف لم يتم بذل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر»، وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن وفاة ما لا يقل عن 940 مهاجرًا، وفقد 1248 قبالة ليبيا في الفترة من 1 يناير إلى 18 نوفمبر.

وقال المشروع، الذي يتتبع تحركات الهجرة، إن حوالي 14900 مهاجر، من بينهم أكثر من 1000 امرأة وأكثر من 530 طفلاً، تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا هذا العام.

وفي عام 2022، أبلغ المشروع عن مقتل 529 شخصًا، وفقد 848 قبالة ليبيا، وتم اعتراض أكثر من 24600 شخص وإعادتهم إلى ليبيا.

المهربون

واستفاد مهربو البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر الحدود الطويلة للبلاد، والتي تتقاسمها مع ست دول، ويتكدس المهاجرون على متن قوارب غير مجهزة، بما في ذلك القوارب المطاطية، وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ويتم احتجاز أولئك الذين يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في مراكز احتجاز تديرها الحكومة مليئة بالانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب، الممارسات التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لمحققين مفوضين من الأمم المتحدة.

وغالبًا ما تصاحب الانتهاكات محاولات ابتزاز الأموال من عائلات المحتجزين، قبل السماح للمهاجرين المسجونين بمغادرة ليبيا على متن قوارب المهربين إلى أوروبا.