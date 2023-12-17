ننشر النص الكامل للدستور التشادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تنشر "بوابة الخليج 365 الإلكترونية، النص الكامل لدستور الجديد 2023، لدولة تشاد، المقترح للاستفتاء الذى يجري في داخل وخارج البلاد على مدار يومي 16 حتى 17 ديسمبر من الشهر الجارى.

وتجرى دولة تشاد داخل وخارجها، التصويت في استفتاء على الدستور الجديد، الذي يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تأجلت حتى نهاية 2024، بهدف عودة المدنيين إلي السلطة والعودة للديمقراطية.

توافد أبناء جالية وطلاب تشاد على مقار السفارة في مصر، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور الجديد.

وفتحت اللجان الفرعية في سفارة تشاد بالقاهرة والإسكندرية، أبوابها أمام أبناء أنجمينا المقيمون في مصر، للمشاركة في العرس الديمقراطي كجزء من حقوقهم الدستورى.

ويشارك في عملية الاستفتاء الدستوري أبناء الجاليات والطلاب التشاديين الدراسيين في الجامعات والمعاهد المصرية، والمقيمون في أرض الكنانة، والذي يتراوح أعداهم ما بين 1000-1400 مواطن.

أهم التعديلات الدستورية في تشاد

تسعى دولة تشاد لجعل الدولة “موحدة ولا مركزية”، لذلك يختار المواطنين بالموافقة على التعديلات.

وأكد القوات المسلحة في تشاد، أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة.

وأوضح المشاركون، أن الإدلاء بصوتهم يؤكد الاستقرار والأزدهار للبلاد.

إليكم نص الدستور الجديد باللغة العربية:-