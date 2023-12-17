بوتين: يشيد بدور أمير الكويت الراحل في تعزيز العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مشيدًا بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد الرئيس الروسي -في البرقية التي أرسلها اليوم الأحد إلى أمير الكويت- بجهود الأمير الراحل في تعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي.

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح برسالة جوابية إلى الرئيس الروسي ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبَّر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب الأليم، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.

ووصل إلى مطار دولة الكويت الأميري مساء اليوم الأحد، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبالهما على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

ووصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والوفد الرسمي المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

وكان في استقباله على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

وعلى صعيد متصل، وصل إلى مطار دولة الكويت الأميري، مساء اليوم الأحد، الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بدولة الأمارات العربية والوفد المرافق له لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقباله على أرض المطار أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح ولفيف من أسرة الصباح وكبار رجال الدولة بالكويت.

وفي سياق متصل وصل الرئيسان الفلسطيني محمود عباس وأذربيجان إلهام علييف إلى مطار دولة الكويت مساء اليوم الأحد، لتقديم واجب العزاء في وفاة له المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبالهما على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، ولفيف من أسرة الصباح، وكبار رجال الدولة بالكويت.

كما وصل إلى مطار الكويت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، وكذا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.