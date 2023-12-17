مظاهرات في باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

شارك اليوم الأحد آلاف من المواطنين في مظاهرات في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "الجمهورية" وبدأوا في التحرك في مسيرات بدعوة من عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفلسطينيين مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أطفال غزة .. أطفال فلسطين .. الانسانية هي من تغتال"، وهتافات أخرى تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة".

وتم تنظيم عدة مسيرات أخرى مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في فرنسا، وخاصة في مدينة ليون حيث شارك في المظاهرة نحو 1850 شخصا وفقا للسلطات الفرنسية، وما بين 4000 إلى 5000 وفقا للمنظمين.

وعقب انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف وهجماته العسكرية لمناطق عديدة في قطاع غزة، ويستهدف الآن جنوب القطاع حيث اضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى النزوح إلى هناك.

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 122، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، مقتل الرقيب بوريس دونافيتسكي في معارك بقطاع غزة.

وأوضح أنه في المعركة التي قتل فيها الرقيب دونافيتسكي، أصيب جندي احتياطي يخدم في الكتيبة بجروح خطير”.

وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

و دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس يومها الـ 72، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرا عن أخطاء الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الراهنة في غزة، وقال إنها لم تتوقف عند عدم قدرته على التنبؤ مسبقا بهجوم طوفان الأقصى، الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، بل تكشف تطورات المعارك يوما بعد يوم عن تكبد قوات الاحتلال خسائر مادية وبشرية جسيمة، وأخطاء استراتيجية وتكتيكية لا حصر لها.