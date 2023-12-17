جريحان بانقلاب سيارة رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا

ادى انحراف سيارة رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا إلى إنقلابها في منحدر إلى جانب المسلك واستقرارها في أحد البيوت البلاستيكية الزراعية وإصابة شخصين كانا بداخلها بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجريحين ونقلهما إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.

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