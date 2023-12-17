جريح بغارة معادية على منزل في بلدة عيتا الشعب

نفذ الطيران الاسرائيلي عدوانا جويا استهدف خلاله الاحياء السكنية الامنة في بلدة عيتا الشعب، حيث شنت مقاتلاته الحربية قرابة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم غارة جوية، ألقت خلالها صاروخين من نوع جو - ارض مستهدفة منزلا ودمرته بشكل كامل، وافيد عن وقوع اصابة جراء العدوان الاسرائيلي.

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