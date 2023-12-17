أجرى معهد "هاريس" ومركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة "هارفارد"، مؤخرا، استطلاعا للرأي، في صفوف الشباب الأميركيين حول موقفهم من الاحتلال الإسرائيلي وقضية الشعب الفلسطيني، بعد 7 تشرين الأول.
ويعتقد غالبية الشبان الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، بنسبة 51% أن الحل للقضية الفلسطينية هو "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين".
وذكر 32% فقط أنهم يؤمنون بـ"حل الدولتين"، وقال 17% فقط إنه ينبغي الطلب من الدول العربية الأخرى "استيعاب السكان الفلسطينيين".
وفي ما يتعلق بنفس الفئة العمرية، قال 60% إن عملية حماس في 7 تشرين الأول قد تكون "مبررة بمظلومية الشعب الفلسطيني" - وهو الموقف الذي يتبناه 27% من الأميركيين بشكل عام فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع لمعهد هاريس: غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أنه يجب إنهاء إسرائيل وتسليمها للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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