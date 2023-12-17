والدة رهينة تبدأ إضرابا عن الطعام

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وكان اليكس (32 عاما) قد اختطف من مهرجان موسيقي، بالقرب من «كيبوتس رعيم»، حيث كان يعمل مديرا للحانة، وكانت زوجته، ميشيل في مرحلة متقدمة من الحمل.
قالت أوكسانا لوبنوف «ما حدث جعلني أدرك أنه لم يحدث شيء من أجل عودتهم، نتلقى فقط الجثث يوميا، ليس لدي أي أمل»، وأضافت «فقط بالدبلوماسية، سيتم إطلاق سراح الرهائن، ليس بالقوة.
بدون اتفاق، ليس هناك أي أمل».
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