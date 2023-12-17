إسرائيل تعترف بمقتل جنديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس مقتل جنديين إسرائيليين أمس في غزة.

والجنديان هما جوزيف افنر دوران (26 عاما) من القدس، الذي قتل في معركة في شمال قطاع غزة وشاليف زالتسمان (24 عاما) من مدينة «رمات يشاي»، الذي قتل في معركة في جنوب قطاع غزة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتشن القوات الإسرائيلية غارات واسعة النطاق في قطاع غزة، في اليوم الـ72 من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عددا من الأشخاص قتلوا في غارات جوية، على مدينة «دير البلح» وسط قطاع غزة.

