قناة الجزيرة تشكو للمحكمة الجنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت قناة الجزيرة الإخبارية «إنها تعتزم إحالة قضية مقتل مصورها في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية». وتابعت القناة، التي تتخذ من قطر مقرا لها، أنها وجهت فريقها القانوني «بإحالة قضية اغتيال مصورها في غزة سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

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