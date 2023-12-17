25 طن أدوية سعودية لإنقاذ ضحايا غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ31، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 25 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، بهدف إنقاذ الضحايا الذين يتساقطون في القطاع المحاصر، جراء القصف الإسرائيلي الغاشم جوا وبحرا وجوا. وتستكمل الطائرة حملة المساعدات السعودية التي انطلقت بحملة شعبية، في إطار دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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