25 طن أدوية سعودية لإنقاذ ضحايا غزة

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وتستكمل الطائرة حملة المساعدات السعودية التي انطلقت بحملة شعبية، في إطار دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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