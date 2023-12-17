وكشف استغلال إيران الهدنة السابقة في دعم العصابات الحوثية الإرهابية بكميات كبيرة من الأسلحة الجديدة والمتطورة عبر البحر. وقال المصدر إن إيران منذ إعلان الهدنة بالرعاية الأممية، في 2 أبريل 2022 الماضي، وهي تواصل تهريب كميات كبيرة من الأسلحة لليمن.
وخلال نوفمبر الماضي، دخلت ميناء الحديدة كميات كبيرة من الأسلحة النوعية الجديدة والذخيرة المختلفة، محملة على 79 سفينة إيرانية.
يسر وسهولة
وأشار المصدر إلى أن تلك الأسلحة التي يتم إرسالها للعصابات الحوثية من أجل القتال ضد الشعب اليمني، مبينا أن تلك السفن الإيرانية تصل إلى ميناء الحديدة بحمولاتها بكل يسر وسهولة، وتوزع المهام بينها وبين سفن أخرى، فهناك سفن محملة بكميات كبيرة من الألغام البحرية والبرية التي ترسلها إيران لتزرعها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية من أجل قتل الأبرياء، وأخرى محملة بالذخيرة، وسفن محملة بالقناصات الحديثة، وأخرى محملة بأجهزة ومعدات، منها درابيل ليلية.
تحديات كبيرة
وأوضح المصدر أن التهديدات الحوثية للبحر والممرات البحرية ستشهد خلال الفترات القريبة القادمة تحديات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة أن الإيرانيين زرعوا ألغاما بحرية في بعض الممرات، وزودوا الحوثيين بزوارق وقوارب حربية، لتهديد الملاحية البحرية بمساعدة خبراء من البحرية الإيرانية. وأكد المصدر أن خطورة العمل الإيراني في اليمن تتزايد في ظل استمرار الصمت الدولي حيال كل ذلك، منبها من خطورة تهديد الألغام الإيرانية الأطفال والمدنيين اليمنيين سواء في البر أو البحر.
79 سفينة إيرانية محملة بالأسلحة تدخل الحديدة
دخول زوارق وقوارب حربية اليمن
دعم الحوثيين بخبراء من البحرية الإيرانية
كانت هذه تفاصيل خبر 79 سفينة لدعم الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.