حزب روسيا الموحدة يؤيد ترشح بوتين لفترة رئاسية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة -

أيد حزب روسيا المتحدة الحاكم في روسيا خلال المؤتمر الذي عقده وبالإجماع ترشيح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح للرئاسة الروسية في انتخابات عام 2024.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن زعيم الحزب ديمتري ميدفيديف قال: "لقد تم اتخاذ القرار بالإجماع".

وأيدت مجموعة مبادرة مؤلفة من 750 ناخبا بالإجماع يوم السبت ترشيح بوتين لنفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. هذا الإجراء إلزامي للمرشح الذاتي.

وبموجب القوانين الروسية، ينبغي تشكيل مجموعة من 500 ناخب على الأقل لدعم الترشيح الذاتي للمرشح. وبعد الاجتماع، من المقرر أن يتقدم بوتين بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية قبل 27 ديسمبر لتسجيل المجموعة. ويجب أن يحتوي الطلب على بيانات شخصية عن المرشح وكل عضو في المجموعة.

وسيكون أمام لجنة الانتخابات المركزية خمسة أيام للنظر في الطلب. وبعد اتخاذ قرار إيجابي، سيتمكن بوتين من فتح حساب لتمويل حملته والبدء في جمع التوقيعات.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أعلن بوتين نيته الترشح لإعادة انتخابه في لانتخابات التي تجرى في مارس المقبل. وتنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس في 7 مايو 2024.

وحدد مجلس الاتحاد، أو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الفترة من 15 إلى 17 مارس من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.