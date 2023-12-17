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الجارديان: واشنطن ستعلن إطلاق قوة بحرية تضم دولًا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، إن واشنطن ستعلن إطلاق قوة بحرية موسعة تضم دولا عربية لمكافحة هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعلن عن القوة البحرية الموسعة خلال زيارته للشرق الأوسط.
وأوضحت الجارديان أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى إقناع الصين بالانضمام إلى قوة الحماية البحرية الموسعة.
سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد تفعيل فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، قائلة إن تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر عالمية وتشكل تحديا دوليا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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