رئيسا الجامعة البريطانية والشارقة يبحثان التعاون المشترك والتبادل الطلابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أجرى الدكتور محمد لطفي, رئيس الجامعة البريطانية في مصر، زيارة إلى مقر جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجامعتين، وكان في استقباله الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتورة أمينة المرزوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والفروع.

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات تبادل الطلاب والأنشطة البحثية في المجالات الجديدة والتكنولوجيات المستحدثة وكذلك التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنشطة خدمة المجتمع والبيئة ودعم نتائج مؤتمر قمة المناخ COP28.

جاء ذلك على هامش مشاركة الجامعة البريطانية في مؤتمر قمة المناخ COP28، الذي انعقد بمدينة دبي، حيث نظمت الجامعة ثلاث جلسات تناولت نتائج نموذج محاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون هذا العام مع جامعة زايد بالإمارات العربية الشقيقة.