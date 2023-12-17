تحول كومة ركام.. القصة الكاملة لمصرع شحصين في انهيار منزل ببني سويف (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استيقظ أهالي شارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمالي محافظة بني سويف على صوت ارتطام قوي ينبئ بوقوع كارثة، وسحابة من التراب غطت السماء، والرعب الذي ساد المنطقة، وتزامن مع بكاء الأطفال وصراخ السيدات، في وقت هرع الرجال للشارع بملابس النوم، ليجدوا عقارًا مكونًا من 3 طوابق أصبح ركامًا، بينما خلف الحادث ضحيتين ومصاب.

تعود أحداث الواقعة إلى صباح أمس السبت، عندما شهدت مدينة الواسطى، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، في وقت لم يكن هناك ما يمهد لسقوطه.

يقول شهود العيان إن جيرانهم أجروا بعض التعديلات من هدم وبناء داخل منزلهم دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، بينما توقعوا أن يكون الحادث نتج عن هذه التعديلات، حيث راح ضحية الحادث حلاق، وزوجين كانا داخل شقتهما.

وكانت مديرية أمن بني سويف،قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل مكون من 3 طوابق، بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى شمال المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الحماية المدنية، ومسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى، إلى موقع البلاغ، وانتشال جثتين إحداهما لحلاق يدعى "سعيد صبحي عزيز، 43 عامًا، مقيم مدينة الواسطى، و ربة منزل، تدعى رقية إبراهيم سالم، 29 عامًا، ربة منزل، بينما أصيب زوجها بإصابات بالغة

جرى نقل جثتين إلى المستشفى المركزي، وإيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل مصاب إلى العناية المركزة، بينما لا تزال التحقيقات جارية.